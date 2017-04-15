Эксперт: гиперзвуковая ракета "Циркон" ослабит позиции США

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" на вооружении ВМФ России ослабит позиции американского флота, заявил в эфире "Национальной Службы Новостей" президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

"Роль американских авианосных сил в морском противоборстве будет резко ослаблена в пользу наших тяжелых атомных крейсеров, которые планируется оснастить этими ракетами", — сказал эксперт.

Сивков отметил, что "Циркон” способен преодолевать систему противоракетной обороны, которая ориентирована на уничтожение баллистических неманеврирующих целей.

"Она (ракета) уже доведена до того состояния, когда может быть принята в серию. Фактически это первое в мире серийное гиперзвуковое оружие оперативно-тактического радиуса действия", — добавил он.

О начале испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" стало известно в 2016 году. Данные о ее технических характеристиках держатся в секрете. Предположительно дальность полета ракеты составит 300-400 километров, а скорость достигнет 8 Махов.