Смертоносный "Белый лебедь". NI оценил проект нового Ту-160

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Программа модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 значительно усилит потенциал российской "ядерной триады" и на долгие годы обеспечит Москву высокоэффективными средствами доставки ядерного оружия, считает обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар.

"Модернизированный бомбардировщик обладает блестящим потенциалом. Решение о серийном выпуске доказывает, что Россия настроена поддерживать боеспособность воздушного компонента "ядерной триады" на высоком уровне", — рассказал журналисту Майкл Кофман, научный сотрудник Института перспективных российских исследований им. Кеннана.

Некоторые эксперты полагают, что работы над очередным "Белым лебедем" уже начались. Ожидается, что Ту-160М2 получит усовершенствованную силовую установку и новую авионику. Кроме того, ракетоносец оснастят высокоточным неядерным вооружением, однако основу его боевой мощи, как и прежде, составят крылатые ракеты Х-55СМ.

"После начала серийного производства ТУ-160М2 войдет в число самых грозных боевых машин в арсенале России. В конечном счете никто не сомневается, что бомбардировщик будет построен. Его запуск — лишь вопрос времени", — пишет Маджмудар.

Автор напоминает, что глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь не так давно анонсировал выпуск нового Ту-160М2. По его словам, серийное производство планируется начать в 2022 году, при этом госзаказчик запросил от 30 до 50 машин.