Новое оружие России
Вертолет МИ-8АМТ. Архивное фото

ЛИИ им. Громова проведет испытания нового автопилота на вертолете Ми-8АМТ

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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13:4913.04.2017
(обновлено: 14:11 13.04.2017)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Улан-Удэнский авиационный завод передал летно-испытательскому институту им. М.М. Громова многоцелевой вертолет Ми-8АМТ, который станет "летной лабораторией" для испытания цифрового автопилота, способного управлять машиной на всех стадиях полета, сообщает в четверг пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

"Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" передал летно-испытательскому институту им. М.М. Громова многоцелевой вертолет Ми-8АМТ для проведения испытаний новейшего оборудования. Контракт на поставку вертолета был подписан летом 2016 года. В настоящее время вертолет уже вылетел в пункт своего постоянного базирования – подмосковный аэродром "Раменское"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переданный ЛИИ им. Громова Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте и оснащен современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием. На нем установлен пилотажный комплекс вертолета ПКВ-8, спутниковая навигационная система для командира и второго пилота, метеорадиолокатор 8А-813К, новейшая навигационно-посадочная аппаратура и допплеровский измеритель скорости и угла сноса.

"Главным назначением данного вертолета станет его использование в качестве "летающей лаборатории" для проведения летных испытаний новейшего оборудования. В том числе на машине может быть опробован самый современный цифровой автопилот с расширенным функционалом, позволяющий совершать в автоматическом режиме все действия по пилотированию вертолета на любой стадии полета", — отметил управляющий директор АО "УУАЗ" Леонид Белых, слова которого приводит пресс-служба.

В ноябре 2016 года "Вертолеты России" передали компании "Роснефть" два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ с новым пилотажно-навигационным комплексом ПКВ-8. Новое бортовое оборудование позволяет выполнять полет в автоматическом режиме по заданному маршруту, а также обеспечивает существенное улучшение управляемости и устойчивости вертолета и способствует повышению безопасности полета.

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