NI рассказал, почему "стелсам" стоит остерегаться российских ЗРК

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Использование истребителей четвертого поколения в зоне действия российских комплексов ПВО уже давно стало "экономически нецелесообразным", однако и перспективные американские боевые машины не обладают гарантированной защитой от новейших ЗРК С-400 и С-500, считает обозреватель журнала National Interest Дейв Маджумдар.

Самой большой угрозой для F-22 и F-35 станет полномасштабная эшелонированная система ПВО, заточенная на обнаружение малозаметных воздушных целей, полагает автор статьи. Подобный "железный купол", выстроенный в рамках концепции A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра), значительно осложнит действия американской авиации в зоне возможного конфликта.

По утверждениям сотрудника Центра военно-морского анализа Майка Кофмана, российские ЗРК уже давно обладают оборудованием для выслеживания "стелсов". Однако отображение малозаметной цели на радаре не гарантирует ее успешного поражения средствами ПВО, считает эксперт. Более совершенные системы наведения помогут решить эту проблему, и, возможно, сведут на нет преимущества новейших боевых машин ВВС США.

При этом автор материала признает, что F-35 и F-22 в силу конструктивных особенностей легко демаскируются низкочастотными РЛС, однако самолеты, выполненные по схеме "летающее крыло" (например, бомбардировщик B-2), обладают меньшей эффективной площадью рассеяния и потому имеют шанс преодолеть барьер ПВО.

"Со временем технология "стелс" лишится своих преимуществ, но вряд ли она станет более дешевой. Москва определенно решит проблему уничтожения малозаметных целей, но борьба между оборонительными и наступательными вооружениями будет продолжаться", — резюмирует Маджумдар.