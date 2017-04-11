"Росэлектроника" создаст новейшую навигационную аппаратуру для бронетехники

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Росэлектроника" в 2018-2019 годах начнет серийное производство комплексной навигационной аппаратуры нового поколения для российской бронетехники, разработка защищена от радиотехнических помех и способна функционировать на местности со сложным рельефом, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

Разработку и производство изделия ведет концерн "Созвездие", входящий в состав "Росэлектроники".

"Объединенный холдинг "Росэлектроника" разработал комплексную навигационную аппаратуру нового поколения для боевой бронетехники и командно-штабных машин. Изделие позволяет непрерывно определять местоположение военной техники в условиях радиотехнических помех и в труднодоступной местности – в лесу и в горах. Запуск навигационной аппаратуры нового поколения в серию запланирован на 2018-2019 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппаратура, которая входит в состав перспективных систем связи шестого поколения, определяет географические координаты, направление движения, скорость и пройденный путь объекта. Она выполнена на основе автономной и спутниковой навигационных систем, что позволяет определить точное местоположение боевых машин в зонах, где прием сигналов спутниковых радионавигационных систем невозможен из-за воздействия радиотехнических помех или особенностей рельефа местности.

Главная особенность устройства заключается в комплексной обработке сигналов геомагнитных и инерциальных датчиков, а также спутниковой навигационной аппаратуры. Это обеспечивает точность и стабильность показаний при определении навигационных параметров: по сравнению с другими изделиями погрешность определения координат до 10 метров.

"В условиях современных войн традиционные навигационные системы часто оказываются бессильны. Сложная помеховая обстановка, воздействие средств РЭБ делают невозможным применение ГЛОНАСС или GPS. Наша аппаратура создана с учётом этих особенностей. Она позволяет отслеживать в режиме онлайн тактическую обстановку — точное расположение подразделений, огневых средств, бронетехники или независимо от внешних факторов. Это одна из важнейших частей единой системы управления тактического звена, обеспечивающей возможность оперативного управления войсками в условиях боя, — пояснил представитель "Росэлектроники".