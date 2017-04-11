В России начали разрабатывать новый ПЗРК на смену "Вербе"

КОЛОМНА, 11 апр — РИА Новости. Конструкторское бюро машиностроения начало разработку нового переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), который в будущем заменит "Вербу", заявил журналистам во вторник начальник направления ПЗРК в КБМ Александр Смирнов.

"Идёт постоянная борьба, появляются новые средства противодействия, и сейчас мы поставили перед собой такие задачи, что мама не горюй. Когда создадим новый комплекс, тогда вам и доложим — обычно такая работа длится несколько лет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Верба", по заявлению производителя, по сравнению с ПЗРК предыдущего поколения "Игла" в 10 раз эффективнее преодолевает пиротехнические помехи, а зона захвата и поражение воздушных целей увеличилась в 2,5 раза. К настоящему моменту, как сообщалось, ВС РФ получили 10 бригадных комплектов "Вербы".