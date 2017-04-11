Снайперская "Точность": российская армия получит новые винтовки

КОЛОМНА, 11 апр — РИА Новости. Новейшую снайперскую винтовку "Точность" примут на вооружение российской армии после 2020 года, заявил журналистам гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

"Для министерства обороны требования более жесткие — необходимо отсутствие каких-либо импортных комплектующих. Готовится оборудование с тем, чтобы к 2020 году этот комплекс был полностью отечественным, и тогда он сможет быть принят на вооружение министерства обороны", — сказал Семизоров.

Он отметил, что предприятию предстоит заместить патроны и микроэлектронные компоненты винтовки.

Гендиректор ЦНИИТОЧМАШ добавил, что в 2017 году первую опытную партию поставят Федеральной службе охраны.

Винтовка "Точность" предназначена для использования с двумя разными патронами: для обычных пуль и бронебойных. Она разработана на базе Т-5000, в которую в общей сложности внесли более 210 конструкторских изменений.