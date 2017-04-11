Снайперская "Точность": российская армия получит новые винтовки

КОЛОМНА, 11 апр — РИА Новости. Новейшую снайперскую винтовку "Точность" примут на вооружение российской армии после 2020 года, заявил журналистам гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.
Он отметил, что предприятию предстоит заместить патроны и микроэлектронные компоненты винтовки.
Винтовка "Точность" предназначена для использования с двумя разными патронами: для обычных пуль и бронебойных. Она разработана на базе Т-5000, в которую в общей сложности внесли более 210 конструкторских изменений.