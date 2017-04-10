МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. В России создают тяжелый беспилотник для спасения людей, сообщил РИА Новости главный конструктор дрона Александр Бегак.

"Этот аппарат — результат работы консорциума, созданного в рамках Национальной технологической инициативы группы "АэроНет". Его разработчики — участники группы НПО "Авиационно-космические технологии" и АО "Электроавтоматика" (Ставропольский край). В настоящее время идут испытания демонстратора, начало серийного производства изделия намечено на 2018 год", — рассказал конструктор.

По его словам, дрон БАС ЮРИК (Беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции вертикального взлета и посадки) представляет собой мультикоптер и может не только приземляться в любом месте, но и срочно эвакуировать раненого на несколько километров от места происшествия, а также доставлять посылки и грузы.

"Часть испытаний демонстратор уже прошел. <….> Дальность его полета составляет 50 километров. Работа с действующим демонстратором помогает получить максимально достоверные данные и завершить опытно-конструкторские работы в кратчайшие сроки", — отметил Бегак.

Он уточнил, что беспилотник в разобранном состоянии будут помещать в пассажирский микроавтобус, а его подготовка к полету займет не более 15 минут. Создатели планируют показать демонстратор на выставке Helirussia-2017, а действующий прототип — уже в июле этого года на МАКС-2017.

"Дрон отличается от общепринятых квадро- и мультикоптеров необычной аэродинамической компоновкой и алгоритмом полета. После взлета аппарат разворачивается и переходит в горизонтальный полет, что обеспечивает высокую скорость и дальность полета. Летный образец беспилотника будет способен разгоняться до 200 километров в час при дальности полета до 100 километров. Вес летательного аппарата составит 110 килограммов, при этом он может транспортировать груз в 120 килограммов, что достаточно для перевозки одного раненого", — уточнил Бегак.

По словам конструктора, дрон сможет выполнять миссии по спасению даже в отсутствие сигнала GPS и ГЛОНАСС, опираясь только на внутренние системы геопозиционирования.