ВКС получат комплексы С-500 в ближайшее время

МОСКВА 8 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс С-500, заявил журналистам главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны", — сказал главком.

Ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщил, что Вооруженные силы уже начали готовить специалистов для работы на С-500.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, радиус поражения которого составляет 600 километров. Система может одновременно поразить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.