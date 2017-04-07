Новое оружие России
Пуск крылатых ракет морского базирования Калибр. Архивное фото

Новые подлодки "Пиранья" смогут стрелять "Калибрами"

© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
11:2407.04.2017
0750

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Новое семейство малых подводных лодок проекта "Пиранья" водоизмещением от 220 до 950 тонн, в том числе вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", разработано в конструкторском бюро "Малахит", сообщил РИА Новости в пятницу заместитель генерального директора предприятия Николай Новоселов.

Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России в Северодвинске
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
NI назвал подлодку "Казань" самым страшным противником ВМС США

Малые подводные лодки типа "Пиранья" были разработаны еще во времена СССР, однако в настоящее время их не осталось в боевом составе ВМФ РФ. Тем не менее, они активно предлагаются разработчиком для российского флота и на экспорт.

"Сейчас разработана целая серия этих подлодок семейства "Пиранья" от 220 тонн и до 950 тонн. Практически все эти лодки могут быть вооружены торпедным, ракетным, в том числе "Калибрами", и минным оружием. Некоторые из них имеют шлюзовые камеры для выхода боевых пловцов", — сказал Новоселов.

Он уточнил, что ракеты можно выпускать из торпедных аппаратов калибра 533 и 400 миллиметров. Есть еще и минно-сбрасывающие устройства, которые позволяют осуществлять бесшумную постановку мин за счет их выхода под тяжестью собственного веса. Скорость лодок, по желанию заказчика, может быть увеличена с 15 до 20 узлов.

По его словам, разработан и вариант этих лодок в титановом корпусе. "Этот корпус для южных стран очень интересен, потому что вообще не стоит вопрос о коррозии металла. И на сегодняшнем рынке нельзя сказать, что титан существенно дороже металла", — сказал Новоселов.

В то же время он признал, что главной экспортной проблемой является тот факт, что "Пиранью" не покупает ВМФ России. "Покупать серийную продукцию, которая подтвердила свою надежность и эффективность эксплуатации на любой флоте – это для покупателя меньший риск при заключении контракта. Это понятно", — сказал Новоселов.

Он отметил, что главное преимущество этих лодок заключается в их действиях на малых глубинах. "Лодкам водоизмещением более 1,5 тысяч тонн на мелководье не развернуться. За счет автоматизации у них маленький экипаж и соответственно при серийном строительстве и сами лодки будут недорогими, и подготовка экипажа будет стоить недорого", — сказал Новоселов.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена