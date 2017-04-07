Новые подлодки "Пиранья" смогут стрелять "Калибрами"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Новое семейство малых подводных лодок проекта "Пиранья" водоизмещением от 220 до 950 тонн, в том числе вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", разработано в конструкторском бюро "Малахит", сообщил РИА Новости в пятницу заместитель генерального директора предприятия Николай Новоселов.

Малые подводные лодки типа "Пиранья" были разработаны еще во времена СССР, однако в настоящее время их не осталось в боевом составе ВМФ РФ. Тем не менее, они активно предлагаются разработчиком для российского флота и на экспорт.

"Сейчас разработана целая серия этих подлодок семейства "Пиранья" от 220 тонн и до 950 тонн. Практически все эти лодки могут быть вооружены торпедным, ракетным, в том числе "Калибрами", и минным оружием. Некоторые из них имеют шлюзовые камеры для выхода боевых пловцов", — сказал Новоселов.

Он уточнил, что ракеты можно выпускать из торпедных аппаратов калибра 533 и 400 миллиметров. Есть еще и минно-сбрасывающие устройства, которые позволяют осуществлять бесшумную постановку мин за счет их выхода под тяжестью собственного веса. Скорость лодок, по желанию заказчика, может быть увеличена с 15 до 20 узлов.

По его словам, разработан и вариант этих лодок в титановом корпусе. "Этот корпус для южных стран очень интересен, потому что вообще не стоит вопрос о коррозии металла. И на сегодняшнем рынке нельзя сказать, что титан существенно дороже металла", — сказал Новоселов.

В то же время он признал, что главной экспортной проблемой является тот факт, что "Пиранью" не покупает ВМФ России. "Покупать серийную продукцию, которая подтвердила свою надежность и эффективность эксплуатации на любой флоте – это для покупателя меньший риск при заключении контракта. Это понятно", — сказал Новоселов.

Он отметил, что главное преимущество этих лодок заключается в их действиях на малых глубинах. "Лодкам водоизмещением более 1,5 тысяч тонн на мелководье не развернуться. За счет автоматизации у них маленький экипаж и соответственно при серийном строительстве и сами лодки будут недорогими, и подготовка экипажа будет стоить недорого", — сказал Новоселов.