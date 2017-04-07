Псковское соединение ВДВ пополнили 16 новейших бронеавтомобилей "Рысь"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Псковское соединение Воздушно-десантных войск России приняло на вооружение 16 новейших бронеавтомобилей "Рысь", сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Седьмого апреля в городе Псков состоялась торжественная церемония передачи 16 единиц новой специальной бронированной боевой техники "Рысь" гвардейскому десантно-штурмовому соединению Воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе церемонии экипажи специальных машин провели контрольный осмотр и проверили исправность техники. В скором времени разведчики десантно-штурмового соединения будут применять новую боевую технику в ходе тактических и специальных занятий.

Как добавляет Минобороны РФ, этот тип модернизированных бронемашин призван повысить мобильность разведывательных подразделений ВДВ. Он имеет бронекапсулу для защиты военных от воздействия фугасов и мин различной мощности и противопульное бронирование.