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Самолет Т-50 ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации)

ПАК ФА против "Раптора". NI сравнил боевой потенциал новейших истребителей

© Фото: ОАО «Компания «Сухой»
20:5404.04.2017
(обновлено: 20:56 04.04.2017)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Истребитель пятого поколения ПАК ФА по ряду характеристик опережает американский "Раптор", однако и заокеанскому конкуренту есть чем удивить российские ВКС, пишет обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин.

Модель российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Прежде всего автор обращает внимание на "блестящие характеристики" потенциальных соперников: оба самолета оборудованы новейшими двигателями, позволяющими преодолевать звуковой барьер без использования форсажного режима. Практический потолок машин составляет 20 тысяч метров, что почти на 2000 метров выше, чем у "сверхсовременного" F-35.

Однако подробное рассмотрение спецификаций двигательной установки указывает на превосходство Т-50. Российский истребитель оснастят турбореактивным "сердцем" с управляемым вектором тяги, при этом регуляция отклонения сопла будет осуществляться по трем осям. "Раптор" не может похвастаться подобным преимуществом: изменение вектора реактивной струи возможно только по вертикали.

Истребитель Т-50 во время всероссийского этапа международного конкурса Авиадартс-2016, архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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"Раптор" — единственный сверхманевренный самолет ВВС США, но все же он не сравнится с ПАК ФА", — полагает журналист.

По мнению Роблина, управляемые ракеты малого радиуса действия Р-73, которыми оборудован T-50, могут стать "большим сюрпризом" для F-22. При этом американская машина получит аналогичное вооружение только в 2017 году, а система наведения, подобная российской, будет создана лишь в 2020.

Установленные на ПАК ФА ракеты средней дальности Р-77 также превосходят американские образцы, однако внутренние подвески T-50 рассчитаны на меньшее количество вооружения подобного класса, отмечает журналист.

Самолет Т-50. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Перспективный комплекс фронтовой авиации оснащен системой обнаружения и преследования целей в инфракрасном диапазоне. F-22 получит подобную только к 2020 году. Кроме того, Роблин обращает внимание на многофункциональную российскую РЛС "Белка" с активной фазированной антенной решеткой, наличие которой упростит обнаружение "стелсов" потенциального противника.

Серьезным недостатком ПАК ФА автор считает больший коэффициент эффективной площади рассеяния: Т-50 значительно "заметнее" своего американского соперника. Кроме того, выбросы новейшего турбореактивного двигателя делают российский истребитель уязвимым для ракет с инфракрасной системой наведения, полагает он.

В итоге журналист отдает пальму первенства Т-50: "Оба истребителя прекрасно приспособлены для ведения маневренного воздушного боя, однако ПАК ФА кажется более "ловким".

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© МИА Россия Сегодня 2017
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