Авиацию ЦВО усилили новыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БСМ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Шесть новых истребителей-перехватчиков МиГ-31БСМ поступили на вооружение Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в пресс-службе округа в понедельник.

"Партия из шести новых истребителей-перехватчиков МиГ-31БСМ поступила по гособоронзаказу на вооружение 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолеты усилили истребительный авиационный полк в Пермском крае. Его летный и инженерно-технический состав прошел обучение в Липецком авиацентре Минобороны России, добавили в ведомстве.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 километров, поражения — 280 километров. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.