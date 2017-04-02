NI: подлодка "Казань" - самый страшный противник ВМС США

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Атомная подлодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М", спущенная на воду в конце марта, станет настоящей "грозой" Военно-морских сил США, считает обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар.

Он убежден, что соперника, подобного "Казани", американские ВМС еще не знали. "Как только субмарина поступит на вооружение, она превратится в самого страшного противника, с которым когда-либо сталкивался наш флот", — пишет обозреватель.

Его точку зрения разделяет научный сотрудник Центра военно-морской аналитики Майкл Кофман. "По всей видимости, это наиболее перспективная атомная подлодка из тех, что когда-либо создавал наш потенциальный противник. Субмарины проекта 885M — первые в своем классе", — отметил эксперт.

"Казань" отличается от предшественниц более совершенной электронной "начинкой", улучшенной конструкцией корпуса, новыми торпедными аппаратами и модернизированными установками для запуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Кроме того, в подлодках проекта 885М в полной мере реализован принцип "многозадачности": субмарины способны поражать не только надводные и подводные цели, но и объекты на суше.

Маджумдар полагает, что новая АПЛ будет применяться прежде всего для "охоты за американскими стратегическими атомными подлодками". "Без всякого сомнения, русские располагают достаточным опытом для создания подобных смертоносных субмарин", — резюмирует автор статьи.