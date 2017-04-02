NI рассказал, смогут ли американские ракеты уничтожить "Армату"

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Российский танк Т-14 "Армата" имеет продвинутые защитные характеристики, поэтому американским противотанковым ракетным комплексам TOW будет непросто его поразить, пишет The National Interest.

"Подобно викторианским леди, носившим многослойные юбки, чтобы избежать нежелательного внимания, танк "Армата" имеет несколько уровней защиты", — говорится в статье.

Прежде всего, Т-14 оснащен системой активной защиты "Афганит", которая обладает разными средствами поражения. Она защищает все конструкционные элементы танка, а также предупреждает экипаж о подлетающем снаряде.

Система "Афганит" способна сбивать с курса приближающиеся к Т-14 ракеты. Четыре многоспектральные установки с дымовыми гранатами сделают "Армату" невидимой как невооруженным глазом, так и для радаров систем наведения. А если противник не видит танк, то он не сможет по нему попасть, особенно если бронетехника находится в движении.

Кроме того, система защиты "Арматы" может уничтожать подлетающие ракеты. Радары автоматически разворачивают башню танка в сторону снаряда, чтобы можно было задействовать системы активного поражения.

Даже если "Афганит" не сработает, тогда в ход пойдет система динамической защиты "Реликт", которая позволяет обезвредить вражеский снаряд до того, как он поразит цель.

Если ракете TOW все же удастся преодолеть все эти защитные рубежи, едва ли она сможет противостоять броне российского танка.

"Пробить фронтальную броню "Арматы" для TOW-2A будет весьма проблематично. Потребуется использовать много ракет, чтобы хотя бы одна из них достигла цели", — пишет NI.

Тем не менее, комплекс TOW-2B способен нанести удар сверху. В этом случае "Афганит", по мнению автора статьи, будет бессилен. Но если ракета и попадет в башню "Арматы", экипаж, который находится в изолированной бронекапсуле, скорее всего, выживет.

"Даже если башня будет выведена из строя, а танк нужно будет направить на ремонт, сохранение экипажа в целости и сохранности является приоритетом для современных вооруженных сил", — говорится в материале.

Подводя итоги, автор статьи приходит к выводу, что танкам Т-14 есть что противопоставить ПТРК TOW. "Будем надеяться, что эти двое никогда не встретятся", — резюмирует он.

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