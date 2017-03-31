Новые АПЛ проекта "Ясень" обеспечат безопасность России в любом регионе

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Головная атомная подводная лодка четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М" в пятницу была спущена на воду на северодвинском заводе "Севмаш". Это мероприятие стало поводом для обнародования важного факта: ВМФ России в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подлодками в походах.
Команду на вывод подлодки из эллинга дал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, после чего бутылку шампанского о борт корабля разбил командир подлодки капитан первого ранга Александр Бекетов.
В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, представители Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, завода "Севмаш", Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", спроектировавшего лодку, а также правительства Архангельской области.
Главком ВМФ адмирал Владимир Королев назвал спуск "Казани" на воду событием для всей России.
"Мы вместе выполняем план строительства, утвержденный правительством. Создается группировка АПЛ, которые будут решать задачи в любых районах мирового океана и обеспечивать безопасность России", — сказал Королев.
Главком отметил примечательный и важный для отечественных Вооруженных Сил факт — ВМФ России в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подлодками в походах.
"Это более трех тысяч суток в море подводного флота России. Это прекрасный показатель", — сказал Королев.
Передовые корабли
Атомный подводный крейсер "Казань" принадлежит к четвертому поколению атомоходов и обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Изменения касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.
После вывода из эллинга "Казань" ждут заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать сдаточная команда "Севмаша" под руководством ответственного сдатчика Дениса Долженкова и экипаж под командованием капитана Бекетова.
Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень" имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения — 520 метров, подводную скорость — 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж — 64 человека. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
"Группировка атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М" — это одни из самых современных кораблей, которые собрали в себе все новейшие достижения атомного подводного кораблестроения", — отметил Королев на церемонии.
Планы по новым АПЛ
Согласно Военно-морской доктрине России, в перспективе подводные лодки проекта "Ясень-М", которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.
До 2020 года для ВМФ РФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ 17 июня 2014 года.
Третью атомную подлодку серии "Ясень-М", названную "Красноярском", планируется спустить на воду в 2019 году, сообщил Королев. А шестая АПЛ под названием "Ульяновск", завершающая серию "Ясень-М", будет заложена в этом году, сказал он журналистам.
"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
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