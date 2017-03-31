Новое оружие России
АПЛ Владимир Мономах, Архивное фото

Новые АПЛ проекта "Ясень" обеспечат безопасность России в любом регионе

© РИА Новости. Ильдус Гилязутдинов
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18:0431.03.2017
(обновлено: 18:17 31.03.2017)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Головная атомная подводная лодка четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М" в пятницу была спущена на воду на северодвинском заводе "Севмаш". Это мероприятие стало поводом для обнародования важного факта: ВМФ России в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подлодками в походах.

Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России в Северодвинске. 31 марта 2017
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Атомную подлодку "Казань" спустили на воду

Команду на вывод подлодки из эллинга дал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, после чего бутылку шампанского о борт корабля разбил командир подлодки капитан первого ранга Александр Бекетов.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, представители Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, завода "Севмаш", Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", спроектировавшего лодку, а также правительства Архангельской области.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев назвал спуск "Казани" на воду событием для всей России.

"Мы вместе выполняем план строительства, утвержденный правительством. Создается группировка АПЛ, которые будут решать задачи в любых районах мирового океана и обеспечивать безопасность России", — сказал Королев.

АПЛ Северодвинск. Архивное фото
© Фото: пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
Третью атомную подлодку серии "Ясень-М" спустят на воду в 2019 году

Главком отметил примечательный и важный для отечественных Вооруженных Сил факт — ВМФ России в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подлодками в походах.

"Это более трех тысяч суток в море подводного флота России. Это прекрасный показатель", — сказал Королев.

Передовые корабли

Атомный подводный крейсер "Казань" принадлежит к четвертому поколению атомоходов и обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Изменения касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.

Первая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта Ясень К-560 Северодвинск у причала оборонной судоверфи Севмаш в Северодвинске. Архивное фото
© Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Шестую атомную подлодку "Ульяновск" заложат в 2017 году

После вывода из эллинга "Казань" ждут заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать сдаточная команда "Севмаша" под руководством ответственного сдатчика Дениса Долженкова и экипаж под командованием капитана Бекетова.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень" имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения — 520 метров, подводную скорость — 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж — 64 человека. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

"Группировка атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М" — это одни из самых современных кораблей, которые собрали в себе все новейшие достижения атомного подводного кораблестроения", — отметил Королев на церемонии.

Планы по новым АПЛ

Согласно Военно-морской доктрине России, в перспективе подводные лодки проекта "Ясень-М", которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.

Атомный подводный ракетный крейсер проекта Борей. Архивное фото
© Фото: предприятие СЕВМАШ
Подводники Севфлота успешно осваивают подлодки четвертого поколения

До 2020 года для ВМФ РФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ 17 июня 2014 года.

Третью атомную подлодку серии "Ясень-М", названную "Красноярском", планируется спустить на воду в 2019 году, сообщил Королев. А шестая АПЛ под названием "Ульяновск", завершающая серию "Ясень-М", будет заложена в этом году, сказал он журналистам.

Самые известные военные корабли и подводные лодки России
Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий
© РИА Новости. Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
Крейсер Аврора у набережной Невы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
Авианосец Адмирал Кузнецов
© Фото: Минобороны РФ
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
Сторожевой корабль Адмирал Григорович в Севастополе
© РИА Новости. Василий Батанов
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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
Спасательное судно-катамаран Коммуна Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости. Сергей Анашкевич
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Спасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.
Спасательное судно Игорь Белоусов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
Подводная лодка Б-261 Новороссийск в Севастополе
© РИА Новости. Василий Батанов
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Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил подводный крейсер Дмитрий Донской в Северодвинске
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
АПЛ Северодвинск
© Фото: пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Мистер Баблс
жалко что от нищеты они никак не защитят, и повышения пенсий не пересмотрят с льготами.
18:07
31.03.2017
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