Третью атомную подлодку серии "Ясень-М" спустят на воду в 2019 году

СЕВЕРОДВИНСК, 31 мар – РИА Новости. Третью атомную подлодку серии "Ясень-М" планируется спустить на воду в 2019 году, сообщил в пятницу главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
До 2020 года для ВМФ РФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ 17 июня 2014 года.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж 64 человека, автономность 100 суток, подводную скорость 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".