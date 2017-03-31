Шестую атомную подлодку "Ульяновск" заложат в 2017 году

СЕВЕРОДВИНСК, 31 мар – РИА Новости. Шестая атомная подлодка под названием "Ульяновск", завершающая серию "Ясень-М", будет заложена в этом году, сообщил в пятницу журналистам главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Группировка атомных подводных крейсеров проекта "Ясень-М" — это одни из самых современных кораблей, которые собрали в себе все новейшие достижения атомного подводного кораблестроения. Первый, головной корабль мы спускаем сегодня, последующие четыре корабля заложены, продолжается их строительство. Крайний корабль, шестой, который будет называться "Ульяновск", мы закладываем в этом году", — сказал адмирал.

До 2020 года для ВМФ РФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ 17 июня 2014 года.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж 64 человека, автономность 100 суток, подводную скорость 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".