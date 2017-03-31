Подлодку "Князь Владимир" спустят на воду летом

СЕВЕРОДВИНСК, 31 мар – РИА Новости. Атомная подлодка "Князь Владимир", первая в модернизированном проекте "Бореев", будет спущена на воду этим летом, сообщил в пятницу главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Летом этого года", — сказал Королев, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время ранее в этом году глава судостроительного предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко заявлял, что "Князь Владимир" предполагается спустить на воду уже 31 марта.

"Князь Владимир" — первый из "Бореев", строящихся по модернизированному проекту 955А, предполагающему, в частности, оснащение усовершенствованной баллистической ракетой "Булава-М".