Атомную подлодку "Казань" проекта "Ясень-М" спустили на воду

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 31 мар — РИА Новости. Головная атомная подводная лодка четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М" спущена на воду на заводе "Севмаш", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Команду на вывод из эллинга дал гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко, после чего бутылку шампанского о борт корабля разбил командир подлодки капитан первого ранга Александр Бекетов.

"Атомный подводный крейсер "Казань" принадлежит к четвертому поколению атомоходов и обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Корабль строится по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Изменения касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители", — сообщает "Севмаш".

После вывода из эллинга "Казань" ждут заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать сдаточная команда "Севмаша" под руководством ответственного сдатчика Дениса Долженкова и экипаж под командованием капитана Бекетова.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации, завода "Севмаш", Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", спроектировавшего лодку, а также правительства Архангельской области.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень" имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения — 520 метров, подводную скорость — 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж — 64 человека. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Согласно Военно-морской доктрине России, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.