СМИ: "Порубщик" поступит в российские Воздушно-космические силы в этом году

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская военно-транспортная авиация в этом году получит самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки Ил-22 "Порубщик", которые помогают заглушить даже самую высокотехнологичную систему ПВО, пишет газета "Известия" со ссылкой на главное командование ВКС.

"Машины поступят на вооружение авиационного отряда РЭБ 117-го военно-транспортного авиаполка. Из-за своей эмблемы — медведя, разрывающего радиоантенну, отряд получил неофициальное прозвище "летающие медведи", — говорится в материале.

Отмечается, что экипажи уже осваивают новые машины.

"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.