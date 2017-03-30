Минобороны закупит гидроакустические комплексы для борьбы с подлодками

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министерство обороны РФ закупит гидроакустические комплексы "Кряква" для борьбы с подлодками, максимальная цена контракта — 194,6 миллиона рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Комплекс "Кряква" предназначен для регистрации и инструментально-технического анализа подводных шумов и сигналов морских целей. Их планируется направить на военно-морские и авиационные базы в Кронштадте, в Краснодарском крае, в том числе Новороссийске, в Мурманской области и Приморье.

Всего планируется закупить 55 комплектов, поставка будет осуществляться партиями в течение 2017-2019 годов.