Минобороны модернизирует систему защиты вертолетов ВКС "Витебск"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Минобороны России принято решение о дальнейшей модернизации комплекса обороны армейской авиации Воздушно-космических сил "Витебск", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Практика применения комплекса в условиях контртеррористической кампании в Сирии позволила накопить необходимый опыт использования бортовых средств защиты и с учетом научно-технического задела отечественной радиоэлектронной промышленности принято решение о глубокой модернизации комплекса "Витебск", который позволит защищать вертолеты от любых существующих и перспективных средств противовоздушной обороны, производящихся за рубежом", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, опытно-конструкторские работы по новому комплексу обороны будут завершены к 2018 году и после проведения госиспытаний обновленный комплекс будет поставляться в войска для переоснащения вертолетов армейской авиации.

Отмечается, что замглавы министерства обороны РФ Юрий Борисов рассказал, что в настоящее время практически все вертолёты ВС РФ — боевые, транспортные, специальные — оснащаются подобными комплексами.

"У "Витебска" есть развитие, комплекс этот будет модернизироваться, работать в более широком диапазоне частот, на больших дальностях и обеспечивать лучшую защиту всех летательных аппаратов от атак перспективных управляемых ракет и ПЗРК", — цитирует его слова департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Авиационный комплекс индивидуальной защиты "Витебск" создан с применением цифровой техники и предназначен для защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Защита осуществляется постановкой оптических и радиоэлектронных помех. Первые поставки комплекса "Витебск" в Минобороны начались в 2015 году.