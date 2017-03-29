Головной фрегат "Адмирал Горшков" передадут ВМФ летом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная вервь" (входит в ОСК) планирует передать головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ РФ в 2017 году, фрегат "Адмирал Касатонов" — в 2018 году, сообщил журналистам врио генерального директора завода, вице-президент ОСК Игорь Пономарев.

"Мы его (фрегат "Адмирал Горшков") должны передать в июне этого года. Корабль сейчас находится в Балтийске, проходит подготовку инспекции мореплавания, отрабатывает задачи. Готовимся к проведению основной работы по тем испытаниям, которые в прошлом году не завершили", — сказал Пономарев.

По его словам, швартовые испытания второго фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" планируется начать в конце 2017 – начале 2018 года.

"Частично швартовые испытания идут на нем. Планируем, что в следующем году выведем его на полномасшатбные испытания. Передача планируется в конце 2018 года", — сказал Пономарев.

Он также отметил, что фрегат "Адмирал Головко" планируется передать флоту в 2019 году.