Объединение ЗВО получит четыре дивизионных комплекта С-400 "Триумф"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Объединение Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в этом году получит четыре комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф", сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В ближайшее время военнослужащие приступят к плановому обучению эксплуатации и применению новой техники. Комплексы войдут в состав системы противовоздушной обороны Северо-Запада России", — сказал Мугинов.

Он добавил, что сейчас на территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут четыре зенитных ракетных полка, укомплектованных новейшими ЗРС С-400 "Триумф".