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Большой десантный корабль Иван Грен. Архивное фото

БДК "Иван Грен" весной выйдет в море на очередной этап испытаний

© РИА Новости. Игорь Зарембо
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15:0011.01.2017
(обновлено: 18:51 11.01.2017)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" проекта 11711 весной отправится в море на очередной этап заводских ходовых испытаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

Большой десантный корабль Иван Грен в море на ходовых испытаниях
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Десантный корабль "Иван Грен" завершил ходовые испытания в Финском заливе

Ранее сообщалось, что "Иван Грен" должен быть передан Военно-морскому флоту до конца 2016 года.

"Сейчас корабль на заводе, на нем проводятся работы, необходимость которых была выявлена в ходе первого этапа испытаний. Как только закончатся эти работы, весной "Иван Грен" продолжит заводские испытания в море, и все будет зависеть от того, насколько успешно они пройдут", — сказал Михайлов.

Он добавил, что в соответствии с обновленными планами передача корабля должна состояться в 2017 году.

"Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. По заказу Минобороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта – БДК "Пётр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.

БДК проекта 11711 обладают водоизмещением в 5 тысяч тонн, автономностью плавания до 30 суток и способны развивать скорость до 18 узлов. Длина корабля — 120 метров, ширина — 16,5 метра, численность экипажа — 100 человек. На вооружении две шестиствольные 30-миллиметровые артиллерийские установки АК-630М, а также два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Большой десантный корабль предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.

Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Илья
    По открытым источникам.. Что-то при больших длине, ширине и водоизмещении, у 11711 вместимость меньше чем у Тапира (1171). Если десантная вместимость теперь не значимый показатель, то зачем вообще продолжили строительство этого корабля и начали второй строить (при этом серии не будет, 2 корабля и всё), может лучше бы УДК начать заниматься? По ходу командиры наверху не могут определиться каким должен быть наш десантный флот - танкодесантный, вертолётоносный или УДК.
    16:32
    11.01.2017
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