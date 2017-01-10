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Российские ученые разработали новый материал для боевых машин-"невидимок"

© РИА Новости. Руслан Кривобок
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12:5910.01.2017
(обновлено: 13:21 10.01.2017)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) изобрели уникальный метаматериал, который позволит создавать боевые машины-"невидимки" по СТЕЛС-технологиям. О своих разработках ученые рассказали в статье, опубликованной в престижном международном журнале Physical Review B.

Береговой ракетный комплекс Бастион
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Метаматериалы — это объекты, которых не существует в природе. Он создаются искусственно и имеют неоднородную структуру, которая позволяет менять направление и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света. С помощью метаматериалов можно, например, в определенном диапазоне электромагнитного излучения делать невидимыми предметы.

Благодаря их уникальным свойствам, такие материалы могут использоваться в разработках оборонно-промышленного комплекса, а также для создания сверхмощных компьютеров, в которых электрические сигналы уступают место фотонным.

Нынешняя работа выполнялась специалистами НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Университета Крита (Ираклион, Греция). В 2016 году Россия и Греция подписали меморандум о сотрудничестве в квантовых технологиях и совместном финансировании проектов исследований, в том числе по метаматериалам.

Так художник представил себе наноплащ-невидимку
© Фото: Xiang Zhang group, Berkeley Lab/UC Berkeley
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"Экспериментальная часть нашего исследования – это созданный уникальный метаматериал, представляющий собой небольшую плоскую решетку так называемых метамолекул, вырезанных лазерной резкой из цельного куска обычной стали", — пояснил руководитель проекта, доцент лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" Алексей Башарин, слова которого цитирует пресс-служба российского вуза.

По словам Башарина, особая форма и конфигурация созданных таким образом ячеек позволила получить метаматериал с уникальными свойствами. Так, на его основе можно сделать сверхчувствительные сенсоры, основу нового поколения датчиков взрывчатых и запрещенных веществ.

"Помимо этого, при добавлении нелинейного полупроводника метаматериал станет перенастраиваемым экраном для СТЕЛС-технологий — комплекса способов снижения радиолокационной заметности боевых машин в радио, инфракрасном и других областях спектра", — говорится в сообщении МИСиС. Кроме того, новый метаматериал может стать незаменимым элементом для суперсовременных лазеров, а также основой для квантовых компьютеров.

Интерес к разработке уже проявило ФГУП "Космическая связь" и ряд других компаний российской космической отрасли, рассказали ученые.

Самые яркие моменты форума "Армия-2016"
Танк Т-90МС на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
Международный военно-технический форум Армия-2016 на полигоне Алабино
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Самодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Военнослужащие фотографируются на фоне образцов военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума Армия-2016 на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости. Максим Блинов
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Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
240-мм самоходный миномет 2С4 Тюльпан представлен в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
Посетитель осматривает пулемет РПК-16 концерна Калашников на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
Воспитанник военно-патриотического клуба с бабушкой на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5 на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
Демонстрационный показ военной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 на военном полигоне Рощинский в Самарской области
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на аэродроме Центральная Угловая на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы Соколы России
© РИА Новости. Максим Блинов
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Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".
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