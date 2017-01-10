Российские ученые разработали новый материал для боевых машин-"невидимок"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) изобрели уникальный метаматериал, который позволит создавать боевые машины-"невидимки" по СТЕЛС-технологиям. О своих разработках ученые рассказали в статье, опубликованной в престижном международном журнале Physical Review B.
Метаматериалы — это объекты, которых не существует в природе. Он создаются искусственно и имеют неоднородную структуру, которая позволяет менять направление и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света. С помощью метаматериалов можно, например, в определенном диапазоне электромагнитного излучения делать невидимыми предметы.
Благодаря их уникальным свойствам, такие материалы могут использоваться в разработках оборонно-промышленного комплекса, а также для создания сверхмощных компьютеров, в которых электрические сигналы уступают место фотонным.
Нынешняя работа выполнялась специалистами НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Университета Крита (Ираклион, Греция). В 2016 году Россия и Греция подписали меморандум о сотрудничестве в квантовых технологиях и совместном финансировании проектов исследований, в том числе по метаматериалам.
"Экспериментальная часть нашего исследования – это созданный уникальный метаматериал, представляющий собой небольшую плоскую решетку так называемых метамолекул, вырезанных лазерной резкой из цельного куска обычной стали", — пояснил руководитель проекта, доцент лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" Алексей Башарин, слова которого цитирует пресс-служба российского вуза.
По словам Башарина, особая форма и конфигурация созданных таким образом ячеек позволила получить метаматериал с уникальными свойствами. Так, на его основе можно сделать сверхчувствительные сенсоры, основу нового поколения датчиков взрывчатых и запрещенных веществ.
"Помимо этого, при добавлении нелинейного полупроводника метаматериал станет перенастраиваемым экраном для СТЕЛС-технологий — комплекса способов снижения радиолокационной заметности боевых машин в радио, инфракрасном и других областях спектра", — говорится в сообщении МИСиС. Кроме того, новый метаматериал может стать незаменимым элементом для суперсовременных лазеров, а также основой для квантовых компьютеров.
Интерес к разработке уже проявило ФГУП "Космическая связь" и ряд других компаний российской космической отрасли, рассказали ученые.
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Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
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Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".