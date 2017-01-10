Соединение С-400 заступит на боевое дежурство на Северном флоте в 2017 году

СЕВЕРОМОРСК, 10 янв – РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны, оснащённое зенитными ракетными системами С-400, заступит на боевое дежурство на Северном флоте в 2017 году, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"В 2017 году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации с арктических направлений с использованием новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", — сказал он.

Серга напомнил, что в конце 2016 года личный состав зенитно-ракетных подразделений дивизии уже освоил новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), проведя боевые стрельбы. На полигоне отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение противника.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.