Соединение С-400 заступит на боевое дежурство на Северном флоте в 2017 году

СЕВЕРОМОРСК, 10 янв – РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны, оснащённое зенитными ракетными системами С-400, заступит на боевое дежурство на Северном флоте в 2017 году, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Серга напомнил, что в конце 2016 года личный состав зенитно-ракетных подразделений дивизии уже освоил новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), проведя боевые стрельбы. На полигоне отрабатывались задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение противника.