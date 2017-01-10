ТОФ получит на вооружение многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный"

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Тихоокеанский флот в первой половине 2017 года получит на вооружение многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия — корвет "Совершенный", сообщил во вторник журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.

"В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и специалистов других областей", — сообщил Матвеев.

Корвет проекта 20380 "Совершенный" — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета — более 100 метров, водоизмещение — 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в 4 тысячи миль. Вооружение — ракеты противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.