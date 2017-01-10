ТОФ получит на вооружение многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный"

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Тихоокеанский флот в первой половине 2017 года получит на вооружение многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия — корвет "Совершенный", сообщил во вторник журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.
Корвет проекта 20380 "Совершенный" — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.