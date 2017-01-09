СМИ: "фонари-охранники" защитят режимные объекты Минобороны

МОСКВА, 09 янв — РИА Новости. Министерство обороны получит охранную систему, которая защитит военные городки, аэродромы и штабы от вражеских разведчиков и диверсантов, пишет газета "Известия". Новейшая разработка "Редан-125" создана специалистами Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники.
Фонари-охранники "видят" друг друга на расстоянии до 150 метров.
Сейчас для охраны режимных объектов применяются так называемый лазерный периметр и обзорные видеокамеры. У последних есть мертвые зоны, а на эффективность лазеров, если они находятся вне помещений, существенно влияют погодные условия. "Редан-125" не подвержен влиянию этих факторов.