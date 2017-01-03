Вооружение фрегата "Адмирал Макаров" испытают сразу после праздников

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Испытания новейшего фрегата "Адмирал Макаров" продолжатся сразу после новогодних праздников, будут испытаны вооружение и авиационный комплекс корабля, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Сразу после новогодних и рождественских праздников в морских полигонах Балтийского флота продолжатся государственные испытания новейшего фрегата проекта 1135.6 "Адмирал Макаров". Будут проводиться скоростные и маневренные испытания корабля, его вооружение и авиационный комплекс", — говорится в сообщении.

Также в ходе проведения государственных испытаний будут проверяться ходовые показатели корабля, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств. Особое внимание будет уделено работе силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства.

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2105 года.

Корабли проекта 11356 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением, включая крылатые ракеты "Калибр-НК" и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость — до 30 узлов.

Головной фрегат "Адмирал Григорович" передан заказчику 11 марта 2016 года. Второй корабль серии "Адмирал Эссен" передан флоту 7 июня. Все они вошли в боевой состав Черноморского флота.