Вооружение фрегата "Адмирал Макаров" испытают сразу после праздников

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Испытания новейшего фрегата "Адмирал Макаров" продолжатся сразу после новогодних праздников, будут испытаны вооружение и авиационный комплекс корабля, сообщил журналистам во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
"Сразу после новогодних и рождественских праздников в морских полигонах Балтийского флота продолжатся государственные испытания новейшего фрегата проекта 1135.6 "Адмирал Макаров". Будут проводиться скоростные и маневренные испытания корабля, его вооружение и авиационный комплекс", — говорится в сообщении.
Также в ходе проведения государственных испытаний будут проверяться ходовые показатели корабля, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств. Особое внимание будет уделено работе силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства.
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2105 года.
Корабли проекта 11356 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением, включая крылатые ракеты "Калибр-НК" и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость — до 30 узлов.
Головной фрегат "Адмирал Григорович" передан заказчику 11 марта 2016 года. Второй корабль серии "Адмирал Эссен" передан флоту 7 июня. Все они вошли в боевой состав Черноморского флота.
Достижения военной техники на форуме "Армия-2016"
Экспозиция форума занимает площадь около 140 тысяч квадратных метров в конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Посетители "Армии-2016" смогут попробовать силы в управлении боевыми машинами и стрельбе на учебно-тренировочных средствах стрелковых образцов вооружения.
Современные самолеты и вертолеты, поступающие на вооружение в авиационные части ВКС, открыты для зрителей форума.
Полевой многофункциональный госпиталь.
На форуме представлена продукция свыше тысячи российских и более 80 иностранных предприятий и организаций.
У пусковой установки 9А83 зенитно-ракетной системы С-300.
Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М).
На форуме работает стенд МИА "Россия Сегодня".
По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, МВТФ "Армия-2016" — это самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники.
В программе динамического показа и в статической экспозиции задействовано более 500 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВС России.
Летающая лаборатория перспективного скоростного вертолета.
Для удобства посетителей рядом с каждым экспонатом размещен информационный стенд.
На фото: зенитная ракетная система "Антей-2500".
Дальнобойная пушка "Гиацинт-Б 2А36 152-мм".
Форум-2016 будет масштабнее прошлогоднего: количество зон регистрации участников и посетителей увеличено в четыре раза, почти удвоено количество волонтеров.
У большинства машин дежурят штатные экипажи, которые расскажут посетителям о боевых возможностях и особенностях эксплуатации техники
На фото: мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения "Подлет-К1".
На форуме будет продемонстрирована огневая мощь современного российского вооружения, в частности тяжелой огнеметной системы войск РХБ защиты ТОС-1А "Солнцепек".
Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения "Подлет-К1".
Танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году, - модификация первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.