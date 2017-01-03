Гидрографы ВМФ приступили к освоению новейшего комплекса "Крабик-БМ"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты служб Военно-морского флота России приступили к освоению нового радиогеодезического комплекса "Крабик-БМ", сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
РГК "Крабик-БМ" решает задачи геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических и дноуглубительных работ. Радиогеодезический комплекс является опорной геодезической системой для радиотехнических средств формирования единого навигационного поля.
На фото: зенитная ракетная система "Антей-2500".
На фото: мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения "Подлет-К1".