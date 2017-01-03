Гидрографы ВМФ приступили к освоению новейшего комплекса "Крабик-БМ"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты служб Военно-морского флота России приступили к освоению нового радиогеодезического комплекса "Крабик-БМ", сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Специалисты Гидрографических служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приступили к освоению и обучению работе с радиогеодезическим комплексом "Крабик-БМ", который является новым, перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения Гидрографической службы ВМФ России", — говорится в сообщении.

РГК "Крабик-БМ" решает задачи геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических и дноуглубительных работ. Радиогеодезический комплекс является опорной геодезической системой для радиотехнических средств формирования единого навигационного поля.