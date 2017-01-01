Салюков: БТР "Бумеранг" по огневой мощи соответствует колесной БМП

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Перспективный бронетранспортер "Бумеранг", разрабатываемый в интересах сухопутных войск (СВ), по своей огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты, заявил в воскресенье главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков.

"Наряду с хорошо зарекомендовавшим себя модернизированным БТР-82АМ, мы ведем работы по созданию принципиально нового БТР К-17 "Бумеранг" с большим количеством инновационных решений и технологий. Кроме того, данный БТР по характеристикам огневой мощи является колесной БМП", — сказал Салюков.

Новейшего бронетранспортер "Бумеранг", разработанный "Военно-промышленной компанией", был впервые продемонстрирован в ходе парада 9 мая 2015 года. В настоящее время боевая машина проходит программу испытаний перед принятием на вооружение.