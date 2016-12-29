Новое оружие России
Военнослужащие заряжают реактивную артиллерийскую установку Торнадо. Архивное фото

Армия получила первую партию РСЗО "Торнадо-С"

© РИА Новости. Виталий Аньков
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10:3629.12.2016
(обновлено: 10:37 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России получили первую партию новых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", сообщила в четверг журналистам пресс-служба научно-производственного объединения "Сплав", предприятия-производителя данных систем.

Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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На вооружение ВС России поступают новейшие РСЗО "Торнадо-С" и "Ураган-1М"
"Начато производство РСЗО "Торнадо-С". Первый госконтракт по поставке комплектов в Вооруженные силы РФ выполнен", — говорится в сообщении.

Среди других достижений компании в уходящем году — рост объемов производства в 2,5 раза, обеспеченный в основном за счет иностранных заказов. Предприятие также нарастило свою прибыль по сравнению с 2015 годом на 38,5%.

Согласно сообщению, в 2017 году "Сплав" планирует продолжить увеличение объемов производства, завершить модернизацию производства по Федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса, а также запустить в серийное производство роботизированный медицинский комплекс "Ангел".

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое. Новые комплексы приходят на замену РСЗО "Смерч" и "Град".

"Смерч", "Пион", "Катюша" и другие легенды ракетных войск и артиллерии
Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Реактивная система залпового огня "Град" была разработана еще в Советском Союзе. Ее основные задачи – уничтожение живой силы, техники, а также командных пунктов, артиллерийских и минометных батарей и других целей в тактическом тылу противника.
Самоходная артиллерийская установка Гвоздика
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" предназначена для подавления и уничтожения огневых средств пехоты, разрушения различных укреплений полевого типа, проделывания проходов в различных заграждениях, борьбы с бронетехникой, артиллерией.
Реактивная система залпового огня Смерч
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Реактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения практически любых групповых целей на дистанциях от 20 до 90 км. "Смерч" является самым разрушительным оружием сухопутных войск, не считая ядерного.
Противотанковый ракетный комплекс Хризантема-С во время репетиции Парада Победы на Красной площади
© РИА Новости. Александр Вильф
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"Хризантема-С" является самым мощным из всех существующих противотанковых ракетных комплексов в мире. Он предназначен для поражения танков, БМП, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей, малоскоростных воздушных целей.
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 Ураган во время стрельбы на учениях артиллерийских подразделений
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Реактивная система залпового огня "Ураган" была разработана в 70-х годах прошлого столетия и до сих пор используется российской армией. Ее основная задача – поражение живой силы и других объектов противника на дистанциях от 10 до 35 км.
Установка залпового минометного огня времен Второй мировой войны Катюша
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Реактивная установка залпового огня "Катюша" – наиболее эффективная и самая массовая машина подобного класса времен Великой Отечественной войны. БМ-13 принимали участие во всех значимых сражениях на Восточном фронте, расчищая дорогу пехоте.
Выстрелы производит батарея орудий калибра 152 мм Гиацинт
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Батарея орудий калибра 152 мм "Гиацинт" предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, в местах сосредоточения и опорных пунктах. Успешно применяется в самых разных температурных условиях.
Воспитанники Уссурийского суворовского военного училища осматривают ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения различных целей в глубине построения войск противника. Также может использоваться для доставки тактического ядерного оружия.
Самоходная пушка Пион
© Фото: Vitaly V. Kuzmin
Самоходная пушка "Пион", принятая на вооружение в 1975 году и модернизированная в середине 80-х, сегодня является одним из самых мощных самоходных орудий в мире. Она предназначена для уничтожения объектов противника в его тактическом тылу.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация на учениях артиллерийских подразделений
© РИА Новости. Ильдус Гилязутдинов
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" предназначена для уничтожения живой силы и бронетехники противника, его узлов управления и связи, подавления артиллерийских и минометных батарей противника.
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