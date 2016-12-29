Армия получила первую партию РСЗО "Торнадо-С"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России получили первую партию новых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", сообщила в четверг журналистам пресс-служба научно-производственного объединения "Сплав", предприятия-производителя данных систем.
"Начато производство РСЗО "Торнадо-С". Первый госконтракт по поставке комплектов в Вооруженные силы РФ выполнен", — говорится в сообщении.
Среди других достижений компании в уходящем году — рост объемов производства в 2,5 раза, обеспеченный в основном за счет иностранных заказов. Предприятие также нарастило свою прибыль по сравнению с 2015 годом на 38,5%.
Согласно сообщению, в 2017 году "Сплав" планирует продолжить увеличение объемов производства, завершить модернизацию производства по Федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса, а также запустить в серийное производство роботизированный медицинский комплекс "Ангел".
Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое. Новые комплексы приходят на замену РСЗО "Смерч" и "Град".
"Смерч", "Пион", "Катюша" и другие легенды ракетных войск и артиллерии
Реактивная система залпового огня "Град" была разработана еще в Советском Союзе. Ее основные задачи – уничтожение живой силы, техники, а также командных пунктов, артиллерийских и минометных батарей и других целей в тактическом тылу противника.
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Реактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения практически любых групповых целей на дистанциях от 20 до 90 км. "Смерч" является самым разрушительным оружием сухопутных войск, не считая ядерного.
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Реактивная система залпового огня "Ураган" была разработана в 70-х годах прошлого столетия и до сих пор используется российской армией. Ее основная задача – поражение живой силы и других объектов противника на дистанциях от 10 до 35 км.
Реактивная установка залпового огня "Катюша" – наиболее эффективная и самая массовая машина подобного класса времен Великой Отечественной войны. БМ-13 принимали участие во всех значимых сражениях на Восточном фронте, расчищая дорогу пехоте.
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