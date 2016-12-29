Армия получила первую партию РСЗО "Торнадо-С"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России получили первую партию новых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", сообщила в четверг журналистам пресс-служба научно-производственного объединения "Сплав", предприятия-производителя данных систем.

"Начато производство РСЗО "Торнадо-С". Первый госконтракт по поставке комплектов в Вооруженные силы РФ выполнен", — говорится в сообщении.

Среди других достижений компании в уходящем году — рост объемов производства в 2,5 раза, обеспеченный в основном за счет иностранных заказов. Предприятие также нарастило свою прибыль по сравнению с 2015 годом на 38,5%.

Согласно сообщению, в 2017 году "Сплав" планирует продолжить увеличение объемов производства, завершить модернизацию производства по Федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса, а также запустить в серийное производство роботизированный медицинский комплекс "Ангел".

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое. Новые комплексы приходят на замену РСЗО "Смерч" и "Град".