Фрегаты 22350 первыми получат российские двигатели вместо украинских

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новейшие фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели производства НПО "Сатурн", разработанные для замены украинских аналогов, сообщил РИА Новости в четверг президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее Украина отказалась от поставки оплаченных Россией газотурбинных двигателей, которые предназначались для установки на фрегаты проекта 22350 и 11356. В результате сроки строительства части боевых кораблей были сдвинуты.

"По газотурбинным двигателям у нас работа идет в соответствии с планом, первыми двигатели производства НПО "Сатурн" получат фрегаты проекта 22350, затем корветы, суда с динамическим принципом поддержания, и к середине 2018 года они пойдут на фрегаты проекта 1135", — сказал Рахманов.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4500 тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130-мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется к постройке восемь фрегатов проекта 22350.