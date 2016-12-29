Новое оружие России
Беспилотник. Архивное фото

СМИ: в России появится "Репеллент", способный подавить дроны-разведчики

© Fotolia/ Sergey
05:3729.12.2016
(обновлено: 09:34 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уникальный подвижный комплекс "Репеллент", который способен уничтожить и подавить миниатюрные беспилотные летательные аппараты, размер которых не превышает нескольких десятков сантиметров, поступит на вооружение российской армии. Мобильная система также способна работать в условиях Арктики, пишет в четверг газета "Известия".

Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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По данным газеты, разработчиком системы является научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ). Система способна самостоятельно обнаруживать и обезвреживать дроны-разведчики, подавляя их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами. Также комплекс способен вывести из строя пункты управления, оставив их без навигации и телеметрии. Отмечается, что при этом комплекс РЭБ может прикрывать не только стационарные объекты, такие как военные базы, аэродромы, парки военной техники, но и войска на поле боя.

"В настоящее время работы над комплексом подошли к концу. Он прошел весь цикл необходимых испытаний, в том числе и под эгидой Минобороны, и полностью подтвердил характеристики, заложенные на этапе разработки. Рассматривается вопрос о принятии "Репеллента" на вооружение. В дальнейшем мы планируем создать портативную разборную версию комплекса, приспособленную для переноски несколькими людьми по частям и пригодную для быстрого развертывания в местах массового скопления людей", — рассказал "Известиям" генеральный директор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян.

Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Как пишет газета, "Репеллент" благодаря уникальной сверхчувствительной станции радиотехнической разведки способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 километров. Для работы в ближней зоне комплекс оснащен сверхмощной оптической системой, способной рассмотреть миниатюрные дроны днем и ночью, при любых погодных условиях, в том числе он может работать в Арктике. Комплекс выполнен на базе трехосного грузовика "МАЗ-6317", на который установлены мобильный пункт управления и длинная телескопическая мачта. Вес "Репеллента" более 20 тонн.

Отмечается, что за счет собственной системы жизнеобеспечения комплекс "Репеллент" защищает находящихся внутри военнослужащих не только от пуль, но и от химического и бактериологического оружия.

Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Miron
    Это шаг в интересном направлении, с точки зрения исследований малых летательных аппаратов. Но он не достигает необходимых параметров по двум ключевым показателям, чтобы иметь влияние на тактическую, а это тактическое оружие, обстановку.

    1. оптическая скрытность ( необходима при выдвижении платформы в оперативный и / или глубокий тыл противника )
    2. способность создать установленные помехи ( разрушить ) инфраструктуры связи опирающуюся на выдвинутые противником в наш оперативный и / или глубокий тыл группировки ЛА и/или спутников перемещающихся по сложному алгоритму и управляющих стаей роботов с помощью узконаправленного полихроматического луча лазера.

    №1 решается за счет создания таких аппаратов из (почти)-прозрачных пленок, сливающихся ( а в идеали мимикрирующих ) под доминантный фон.

    №2 подразумевает переосмысление инфраструктуры связи, с учетом таких наработок, как передача энергии для подзарядки электро - батарейки на роботе с помощью лазерного луча и многополосность лазерных лучей малых и средних энергий.

    №2 - а именно такой луч должени использоваться для связи и подзарядки устройства Птеродактиль, обслуживающего в перспективе комплекс Армата. Обеспечивая как полную заменимость робота без вмешательства человека, так и возможность усиливать группировку БЛА обслуживающих комплекс множеством роботов
    08:54
    29.12.2016
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