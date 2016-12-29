СМИ: в России появится "Репеллент", способный подавить дроны-разведчики

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уникальный подвижный комплекс "Репеллент", который способен уничтожить и подавить миниатюрные беспилотные летательные аппараты, размер которых не превышает нескольких десятков сантиметров, поступит на вооружение российской армии. Мобильная система также способна работать в условиях Арктики, пишет в четверг газета "Известия".

По данным газеты, разработчиком системы является научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ). Система способна самостоятельно обнаруживать и обезвреживать дроны-разведчики, подавляя их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами. Также комплекс способен вывести из строя пункты управления, оставив их без навигации и телеметрии. Отмечается, что при этом комплекс РЭБ может прикрывать не только стационарные объекты, такие как военные базы, аэродромы, парки военной техники, но и войска на поле боя.

"В настоящее время работы над комплексом подошли к концу. Он прошел весь цикл необходимых испытаний, в том числе и под эгидой Минобороны, и полностью подтвердил характеристики, заложенные на этапе разработки. Рассматривается вопрос о принятии "Репеллента" на вооружение. В дальнейшем мы планируем создать портативную разборную версию комплекса, приспособленную для переноски несколькими людьми по частям и пригодную для быстрого развертывания в местах массового скопления людей", — рассказал "Известиям" генеральный директор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян.

Как пишет газета, "Репеллент" благодаря уникальной сверхчувствительной станции радиотехнической разведки способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 километров. Для работы в ближней зоне комплекс оснащен сверхмощной оптической системой, способной рассмотреть миниатюрные дроны днем и ночью, при любых погодных условиях, в том числе он может работать в Арктике. Комплекс выполнен на базе трехосного грузовика "МАЗ-6317", на который установлены мобильный пункт управления и длинная телескопическая мачта. Вес "Репеллента" более 20 тонн.

Отмечается, что за счет собственной системы жизнеобеспечения комплекс "Репеллент" защищает находящихся внутри военнослужащих не только от пуль, но и от химического и бактериологического оружия.