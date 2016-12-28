Авиацию Севфлота пополнили новейшие истребители Су-30СМ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новейшие истребители Су-30СМ пополнили авиацию Северного флота, сообщил в среду начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

"Сегодня на Северный флот прибыла первая партия новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ", — сказал он.

Серга отметил, что на аэродроме Североморск-3 состоялось построение личного состава гарнизона для встречи двух новейших истребителей, совершивших перелет из Иркутска. Два Су-30СМ, по его словам, войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Также Серга добавил, что "это уникальная по своим характеристикам машина, которая сочетает в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способного справляться с рядом боевых задач, уничтожать наземные, надводные и воздушные цели". По его словам, у данного самолета значительно увеличен радиус полета, что расширяет возможности его применения.