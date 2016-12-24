Фрегат "Адмирал Горшков" скоро передадут ВМФ России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Работа над головным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Горшков" закончится в ближайшие месяцы, его передача ВМФ России не привязана к какой-либо торжественной дате, заявил журналистам начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" планировалось передать Военно-морскому флоту России 22 ноября. По данным СМИ, сроки передачи были перенесены до окончания ревизии всех систем и механизмов. Концерн "Радиоэлектронные технологии" оснастил "Адмирала Горшкова" новейшей системой радиоэлектронной борьбы 5П-28, которая защитит корабль от высокоточного оружия и сделает его менее заметным для радиотехнической разведки противника.

"Проблема создания корабля, тем более головного, она всегда идет через труды, через сложности, но в ближайшие месяцы эта задача будет решена успешно. И мне очень приятно, что здесь нет выполнения к какому-то празднику, назначенной дате. Здесь идет вдумчивая кропотливая работа, для того, чтобы моряки получили действительно законченный и совершенный корабль", — сказал Воложинский.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной 135 метров и шириной 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего в интересах ВМФ планируется построить восемь фрегатов данного проекта.

Вице-адмирал Воложинский в субботу в Петербурге участвовал в торжественной закладке малого ракетного корабля нового поколения проекта 22800 "Буря". "Опыт строительства малых ракетных кораблей — это опыт зрелого кораблестроения еще Советского Союза, где соотношение стоимость-эффективность в данных кораблях была достигнута максимальная. Подобные корабли в последнее время были апробированы, в том числе в боевых условиях, показали эффективность применения своего оружия в Средиземном море", — сказал Воложинский.

По его словам, несмотря на то, что "Буря" — это малый ракетный корабль, он выполняет очень большую задачу. "Флоту они нужны, поэтому сегодняшний день могу однозначно оценить как праздник", — добавил вице-адмирал.