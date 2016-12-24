Малый ракетный корабль "Буря" для ВМФ торжественно заложен в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800 "Буря" для Военно-морского флота России торжественно заложен в субботу на петербургском предприятии "Пелла", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский на торжественной церемонии закладки рассказал, что корабли такого класса появились решением еще главкома ВМФ адмирала Сергея Горшкова, который утвердил малые ракетные корабли как "грозное оружие военно-морского флота". Корабли этого класса, отметил Воложинский, были на всех флотах, их имена всегда были связаны с плохой погодой.

"Традиция называть корабли в честь тех, кто достойно отслужили свой срок и выполнили задачу, сохранилась. Малый ракетный корабль проекта 1234, головной корабль, назывался именно так — "Буря", — сказал Воложинский, пожелав новому кораблю "успешно строиться, своевременно войти в строй действующего ВМФ и сохранно плавать по морю".

Заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ России Михаил Краснопеев в своем поздравительном слове выразил надежду, что принятые на предприятии "Пелла" темпы строительства позволят в скорейшем времени спустить новый корабль на воду.

На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля нового поколения проекта 22800 — "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.