СМИ: российская бронетехника станет умнее

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российскую военно-автомобильную и бронетанковую технику оснастят новейшей информационно-управляющей системой "ГАЛС-Д4", сообщает газета "Известия".

Уникальная разработка существенным образом облегчит мониторинг состояния боевых машин: компьютер контролирует показатели датчиков, сообщает экипажу о возникших неисправностях, информирует командование о состоянии техники.

"ГАЛС-Д4" обеспечивает надежную навигацию, система также позволяет сохранять на защищенный носитель данные о местонахождении и состоянии машины за последние 10 лет.

В состав комплекса входят микропроцессорный, вычислительный и навигационный блоки. Информация выводится на сенсорный экран, находящийся перед глазами командира машины.

В настоящее время "ГАЛС-Д4" используется на ряде бронеавтомобилей семейства "Тайфун", находящих в опытной эксплуатации Минобороны.