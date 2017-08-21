Международная встреча по Арктике пройдет в конце августа на Ямале

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Седьмая ежегодная международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 29-30 августа в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Российскую делегацию на встрече возглавит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В 2016 году форум состоялся на борту атомохода "50 лет Победы". Участники конференции обсудили различные аспекты морских перевозок в Арктике, вопросы международного сотрудничества по обеспечению экологической безопасности в Арктике, а также перспективы развития арктического туризма.