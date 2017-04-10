Россия и Дания могут разделить Северный полюс после одобрения заявок в ООН

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия и Дания могут разделить хребет Ломоносова, проходящий через Северный полюс, после одобрения своих заявок о расширении континентального шельфа в комиссии ООН, заявил РИА Новости координатор подготовки российской заявки от Российской академии наук, заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии имени Ширшова РАН Леопольд Лобковский.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

"Хребет Ломоносова соединяет наш шельф и гренландский, то есть датский. Поэтому и они могут продлевать, и мы можем продлевать. Если нашу и их заявку примут в комиссии ООН, тогда Россия и Дания этот хребет разделят посередине где-то у Северного полюса", — сказал Лобковский.

По его словам, чтобы разделить шельф между Россией и Данией по срединной линии, нужно будет отсчитать морские мили от береговой зоны каждой страны.

"Это задача несложная, геометрия циркуля. Может быть, Северный полюс к ним попадёт, если будет ближе на две мили. Или к нам", – объяснил геолог.

Как сообщалось ранее, Россия начала в декабре 2016 года переговоры по шельфу с Данией, которая также подала заявку в ООН на расширение шельфа, при этом датская заявка пересекается с российской.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива.