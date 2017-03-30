Россия летом представит ООН заявку на арктический шельф

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Российская делегация представит летом свою заявку на расширение арктического шельфа новому составу комиссии ООН по континентальному шельфу, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

"Совсем недавно состоялась последняя сессия с комиссией в текущем составе. Летом предстоят выборы в новый состав комиссии, а августе начнется 44 сессия. Нужно будет работать уже с новым составом. Ряд стран номинировал уже специалистов, кто-то войдет из старой комиссии, пока сложно говорить, какой состав будет новый", — сказал Донской.

По его словам, обычно такие объемные заявки рассматриваются в течение, по меньшей мере, пяти лет.

"Мы стараемся ускорить рассмотрение, но пока находимся на этапе предоставления информации и обсуждения с членами комиссии общих вопросов по заявке", — добавил Донской.

Он также упомянул, что с Данией, которая также подала заявку в ООН на расширение шельфа, было начато обсуждение заявок в декабре, с другими странами "также будем продолжать работать".

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, сейсмические и геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива.