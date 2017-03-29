Теффт "обменялся парой слов" с Рогозиным на полях форума по Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Теффт заявил, что не планировал встречаться с российскими официальными лицами в Архангельске в рамках форума "Арктика — территория диалога", но "обменялся парой слов" с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

"У меня нет никаких специально запланированных встреч",- сказал Теффт журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он встречаться с российскими официальными лицами.

"Я приехал сюда на конференцию. У меня была возможность поприветствовать вице-премьера Рогозина, которого я знаю на протяжении многих лет, и я обменялся с ним парой слов. Но смогу ли я пообщаться с ним подробнее "на полях" форума, не знаю… Я также пообщался с губернатором (Архангельской области Игорем) Орловым ", — добавил Теффт.