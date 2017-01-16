Арктический форум станет площадкой для обсуждения новых законопроектов
16:4716.01.2017
(обновлено: 16:52 16.01.2017)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Дискуссии с участием экспертного и бизнес-сообщества в ходе форума "Арктика – территория диалога" позволят сформировать базу для появления новых законопроектов, направленных на развитие региона, считает заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.
Четвертый международный арктический форум "Арктика – территория диалога" пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске. Двухдневная программа форума будет включать в себя два пленарных заседания — "Арктика – территория для жизни" и "Человек в Арктике", а также девять тематических сессий по трем ключевым направлениям: "Человеческий капитал", "Устойчивое развитие Арктики" и "Наука и технологии".
"Для нас этот форум — это очень хорошая площадка для того, чтобы попробовать обсудить экспертные предложения — и бизнеса, и научно-экспертного сообщества — о том, куда нам с нормативной точки зрения двигаться дальше. У нас есть большое количество идей, мы их не раз презентовали в разных формах, но этот форум мог бы стать площадкой, на которой мы могли эти дискуссии продолжить и выйти с более конкретными предложениями", — сказал Цыбульский на пресс-конференции в понедельник.
Замминистра напомнил, что в настоящее время в правительстве идет работа как минимум над двумя документами — госпрограммой развития Арктики до 2025 года и над законопроектом "О развитии Арктической зоны РФ".
"Госпрограмма разрабатывается, до 1 февраля будет внесена в правительство. Законопроект об Арктике подготовлен, согласован со всеми коллегами и внесен в правительство, сейчас идут дискуссии по содержанию этого проекта на площадке аппарата правительства", — сказал Цыбульский. Он выразил надежду, что в первом квартале текущего года проект закона будет внесен в Госдуму.
В рамках форума состоится заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, отмечается в сообщении. По словам Цыбульского в работе арктического форуме примет участие свыше тысячи участников, в том числе из стран Запада.
Суровая красота "Русской Арктики"
Общая территория парка "Русская Арктика" составляет 14 260 кв. км. Из них 6 320 кв. км – это суша, и 7 940 кв. км – акватория территориальных вод России. Более 85% поверхности островов покрывают льды материкового происхождения.
Это место называют "Жемчужиной Арктики". Территория парка располагается в условиях высокоширотной Арктики и обладает огромной природной ценностью.
Основная задача национального парка "Русская Арктика" – сохранение природного, исторического и культурного наследия Западного сектора Российской Арктики.
На территории парка "Русская Арктика" богатый по своему разнообразию животный мир. Здесь находится один из важнейших очагов обитания и размножения белого медведя, который является особо охраняемым видом животных и занесен в Красную книгу.
Высокие зимние температуры и сравнительно небольшая удаленность от материка обуславливают большее по сравнению с другими арктическими территориями разнообразие форм жизни.
На Новой Земле находятся богатейшие лежбища арктических млекопитающих – моржей. Здесь также водятся песцы, гренландские тюлени и нерпы.
На архипелаге побывало немало международных полярных экспедиций, в которых, в частности, участвовали норвежцы, англичане, американцы, русские, немцы, австрийцы, поляки и итальянцы. Для некоторых этот суровый край стал последним местом жизни.
Культурное наследие национального парка "Русская Арктика" заслуживает особого внимания. Расположенные здесь места и объекты иллюстрируют историю открытия и освоения российской Арктики, начиная с XVI века.
На фото: атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане.
В течение всего года в акватории Арктики обитают нарвал и гренландский кит. А на высоких и обрывистых мысах гнездятся, образуя птичьи базары, огромные стаи пернатых, в основном, кайры и гаги.
Уникальное расположение национального парка "Русская Арктика", который раскинул свои просторы на евроазиатской границе, определяет ряд его особенностей.
Баренцево море, которое омывает территорию национального парка с запада, под влиянием теплого Северо-Атлантического течения полностью не замерзает.
А Восточное Карское море, напротив, на долгие месяцы покрывается сплошным льдом.
Национальный парк "Русская Арктика", включающий в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами, был создан 15 июня 2009 года.
На фото: моржи на острове Мертвого Тюленя архипелага Земля Франца-Иосифа.
В декабре 2010 года ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика" получил в ведение самую северную территорию суши Евразии – государственный природный заказник федерального значения "Земля Франца Иосифа", созданный в 1994 году.
25 августа 2016 года территория заказника "Земля Франца-Иосифа" постановлением Правительства РФ была включена в границы национального парка "Русская Арктика".