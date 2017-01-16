Арктический форум станет площадкой для обсуждения новых законопроектов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Дискуссии с участием экспертного и бизнес-сообщества в ходе форума "Арктика – территория диалога" позволят сформировать базу для появления новых законопроектов, направленных на развитие региона, считает заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.

Четвертый международный арктический форум "Арктика – территория диалога" пройдет 29-30 марта 2017 года в Архангельске. Двухдневная программа форума будет включать в себя два пленарных заседания — "Арктика – территория для жизни" и "Человек в Арктике", а также девять тематических сессий по трем ключевым направлениям: "Человеческий капитал", "Устойчивое развитие Арктики" и "Наука и технологии".

"Для нас этот форум — это очень хорошая площадка для того, чтобы попробовать обсудить экспертные предложения — и бизнеса, и научно-экспертного сообщества — о том, куда нам с нормативной точки зрения двигаться дальше. У нас есть большое количество идей, мы их не раз презентовали в разных формах, но этот форум мог бы стать площадкой, на которой мы могли эти дискуссии продолжить и выйти с более конкретными предложениями", — сказал Цыбульский на пресс-конференции в понедельник.

Замминистра напомнил, что в настоящее время в правительстве идет работа как минимум над двумя документами — госпрограммой развития Арктики до 2025 года и над законопроектом "О развитии Арктической зоны РФ".

"Госпрограмма разрабатывается, до 1 февраля будет внесена в правительство. Законопроект об Арктике подготовлен, согласован со всеми коллегами и внесен в правительство, сейчас идут дискуссии по содержанию этого проекта на площадке аппарата правительства", — сказал Цыбульский. Он выразил надежду, что в первом квартале текущего года проект закона будет внесен в Госдуму.

В рамках форума состоится заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, отмечается в сообщении. По словам Цыбульского в работе арктического форуме примет участие свыше тысячи участников, в том числе из стран Запада.