Семинар по проблеме неправомерного уголовного преследования бизнеса

5 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится практикум-семинар, посвященный вопросам уголовного преследования топ-менеджмента и собственников бизнеса.



Участники:

— экс-прокурор Тульской области, председатель Комиссии по совершенствованию правоохранительной деятельности Ассоциации юристов России Александр КОЗЛОВ;

— адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры" Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ;

— адвокат адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры" Рустам ЖАНЕ;

— адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Самойлов, Толпегин и партнеры" Аркадий ТОЛПЕГИН;

— руководитель Ассоциации выпускников Саратовского юридического института Василий АРТИН.



Несмотря на политику государства, направленную на ослабление механизма уголовной ответственности по экономическим преступлениям, статистика возбуждения уголовных дел свидетельствует об обратном. На практике большинство собственников бизнеса и топ-менеджмента компаний находятся в зоне риска привлечения к уголовной ответственности.

В ходе мероприятия будут рассмотрены причины возникновения уголовно-правовых рисков для бизнеса и меры для предохранения от уголовного преследования, обсуждена стратегия защиты от необоснованных претензий со стороны правоохранительных органов, даны рекомендации для сотрудников и руководителей компаний при проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Мероприятие организовано журналом Legal Insight при поддержке Комиссии по совершенствованию правоохранительной деятельности Ассоциации юристов России.



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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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