Видеомост Москва – Дели по проблеме аутизма

27 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Дели на тему: "Аутизм: научные исследования и прикладные технологии сопровождения и обучения для России и Индии".



Участники в Москве:

— проректор Московского государственного психолого-педагогического университета по инклюзивному образованию Светлана АЛЕХИНА;

— руководитель Центра нейрокогнитивных исследований, профессор кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии факультета клинической и специальной психологии МГППУ Татьяна СТРОГАНОВА;

— директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ Артур ХАУСТОВ;

— заведующая кафедрой специального (дефектологического) образования факультета клинической и специальной психологии МГППУ Людмила ТИШИНА;

— заведующая школьно-дошкольным отделением Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ Мария БЕРЕСЛАВСКАЯ.



В Дели:

— представители СМИ.



С 80-х годов ХХ века во всем мире резко повысилось число людей, у которых обнаружены аутизм или расстройства аутистического спектра. В настоящее время наиболее широко признанная статистическая оценка составляет примерно 1% населения. Какова ситуация с исследованиями в данной области в России и Индии? Есть ли совместные разработки? Какие эффективные технологии сопровождения и обучения детей с РАС на различных возрастных этапах, существующие в России, могут быть применены в Индии?

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