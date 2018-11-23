Пресс-конференция, посвященная вопросам развития российской экономики

26 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция на тему: "Россия в зеркале мировой экономики: стоит ли ждать кризиса?".



Участники:

— лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан ТИРОЛЬ;

— научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор ИВАНТЕР;

— член-корреспондент РАН, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий СОРОКИН.



Также к участию приглашен директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр НЕКИПЕЛОВ.



В 2018 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан инаугурационный Указ, в котором обозначены конкретные задачи, поставленные перед кабинетом министров. Одна из важнейших целей – попадание в пятерку наиболее крупных экономик мира. По сути, это интегральная задача, успешное выполнение которой будет говорить и о правильности изменений в российской экономике. В каком направлении корректировать экономическую политику? Как противодействовать торговым войнам и санкциям? И что конкретно нужно сделать, чтобы оказаться в числе пяти крупнейших мировых экономик?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/