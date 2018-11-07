Пресс-конференция по итогам чемпионата мира по спортивной гимнастике – 2018

9 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция сборной команды России по итогам чемпионата мира по спортивной гимнастике, который прошел в столице Катара Дохе с 25 октября по 3 ноября 2018 года.



Участники:

— главный тренер сборной команды России Андрей РОДИОНЕНКО;

— старший тренер сборной команды России Валентина РОДИОНЕНКО;

— старший тренер мужской сборной команды России Валерий АЛФОСОВ;

— двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы Алия МУСТАФИНА;

— двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Артур ДАЛАЛОЯН.



Сборная России по спортивной гимнастике завершила выступление на чемпионате мира в Дохе, завоевав семь медалей (две золотых, три серебряных, две бронзовых), а также выполнив главную задачу – получение олимпийских лицензий.



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