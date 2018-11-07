13 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства".



Участники:

— государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА;

— председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей ИВАНЕЦ;

— ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис ФОМИН-НИЛОВ;

— ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий БАТАЕВ;

— председатель Совета молодых ученых Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Евгений ПЛЕВКО.



Также во время мероприятия по видеосвязи к участникам обратится президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ.



Молодые российские и белорусские ученые, руководители академических институтов, ректоры известных вузов обсудят проблемы системного взаимодействия в сфере подготовки современных кадров, рассмотрят планы в области фундаментальной науки с учетом их прикладного характера и результативности. Будут затронуты вопросы высокотехнологичных исследований в сфере естественных наук, в том числе медицины, гидрометеорологии, сельского хозяйства.

Организаторы форума – Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/